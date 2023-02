Stellantis offre une grande campagne de pub à ses véhicules d’occasion Spoticar

Le marché français inaugure une campagne pour Spoticar qui place ses voitures d’occasion comme un achat responsable et durable. Stellantis met en avant 6 000 modèles hybrides ou électriques parmi un stock de plus de 50 000 véhicules répartis sur 1 200 points de vente.

Et si le véhicule du futur était en fait une voiture d’occasion, si possible électrifiée et labellisée par Spoticar ? Telle est la ligne directrice de la nouvelle campagne européenne que Stellantis offre à sa marque Spoticar.

La campagne débute le 10 février 2023 en France et s’articule autour d’un spot vidéo et d’une série de visuels d’affichage qui mettent en évidence le label VO multimarque de Stellantis, Spoticar, qui insiste sur sa nouvelle signature : « Des occasions pleines d’avenir ». Elle sera ensuite déployée en Allemagne, puis en mars en Espagne, en Italie et au Portugal et enfin, en avril, en Belgique et en Pologne.

Plus de 50 000 véhicules d'occasion disponibles en stock

« Cette campagne d’image de Spoticar souligne le caractère vertueux de l’achat de véhicules d’occasion, l’offre unique du label en matière de véhicules électrifiés directement disponibles à l’achat et le niveau des garanties offertes par le label Spoticar. Elle valorise à son juste niveau l’offre du premier réseau de distribution européen de véhicules d’occasion », pointe Xavier Duchemin, senior vice-président de la business unit véhicules d’occasion de Stellantis.

Il souligne aussi qu’en France, Spoticar propose d’ores et déjà à ses clients plus de 6 000 modèles hybrides ou électriques parmi un parc de plus de 50 000 véhicules rigoureusement sélectionnés et parfaitement révisés. Ces véhicules reconditionnés sont disponibles via 1 200 points de vente répartis en France, soit un maillage territorial très dense. Même si son portail est largement multimarque, Spoticar propose prioritairement des voitures d’occasion des marques du groupe Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat et Abarth, avec un large éventail de services associés.

Spoticar avait déjà bénéficié d’une belle exposition à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, avec des offres promotionnelles attractives, qui testaient notamment le potentiel du paiement différé.