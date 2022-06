Stellantis opte pour le Lidar 3e génération de Valeo

Le Lidar Valeo Scala 3 retenu par le groupe de constructeurs Stellantis permettra à plusieurs modèles d’accéder à la conduite autonome de niveau 3 principalement grâce à une résolution presque 50 fois supérieure à celle obtenue avec son homologue de seconde génération.

Notons que cette troisième génération de laser Lidar voit ce que l’homme, la caméra et le radar ne peuvent pas voir. Il s’adapte à toutes les conditions de la route, de luminosité, même extrêmes, qu’il y en ait trop ou pas du tout. Installé sur le véhicule, ce capteur évalue jusqu’à la densité de gouttes de pluie et calcule la distance de freinage en conséquence en cas de détection d’une autre voiture devant. Ce composant hautement technologique offre des capacités de perception uniques, en scannant 25 fois par seconde l’environnement du véhicule. Il combine une longue portée de détection d’obstacles allant jusqu’à plus de 200 mètres tout en conservant un large champ de vision.

Le dernier Lidar de l'équipementier français détecte tous les objets environnants de la voiture. Il les reconnaît et les classe. Il mesure leur vitesse et leur direction, lorsqu’ils sont en mouvement. Il est apte à suivre les véhicules autour de lui, même lorsqu’ils ne sont plus dans le champ de vision du conducteur. Grâce à ses algorithmes, il anticipe leurs trajectoires et déclenche, au besoin, les manœuvres de sécurité nécessaires.

Ce Lidar intègre également une "intelligence" qui permet de piloter la trajectoire de la voiture en anticipant les zones de la route libres de tout obstacle. Il sait s’auto diagnostiquer et déclencher son propre nettoyage lorsque son champ de vision est obstrué. Comme tous les Lidars produits par Valeo, le Scala 3 est qualifié pour l'industrie automobile, ce qui garantit son bon fonctionnement dans toutes les conditions d'usage et météorologiques (notamment aux températures extrêmes de -40°C à +85°C). De fait, il est la pièce maîtresse au sein d'un dispositif de capteurs qui permet d'obtenir l'homologation pour la conduite conditionnellement automatisée (SAE-Niveau 3), répondant aux exigences légales de la norme UN-R157.