Stellantis ou la hausse décomplexée des prix des pièces de carrosserie

Le centre technique de l’assurance, SRA, vient de partager ses chiffres concernant la réparation collision en 2022. L’organisme note une hausse de 11 % du nombre d’expertises. Ces dernières montrent que les coûts de réparation sont en hausse de 7,9 % avec un bond de 9,6 % pour les pièces, une progression de 5,9 % pour la main-d’œuvre (coût horaire : + 2,7 %) et de 7,4 % pour la peinture (coût horaire : + 5,7 %).

Par ailleurs, SRA observe que le coût que la valeur de remplacement des véhicules irréparables (VRADE) progresse de 14 %.

Concernant précisément le prix des pièces, dont SRA suit l’évolution en constituant un panier, l’organisme de veille mesure une augmentation de 9,6 % sur 2022. Le groupe Stellantis a appliqué des hausses décomplexées du prix de ses pièces avec des augmentations records allant de 15 à 20 % selon ses marques.

Léger recul des pièces de réemploi

Plus surprenant, après des années de hausse, l’usage de la pièce de réemploi (PRE) recule en 2022. Le taux de rapports d’expertise avec au moins une pièce d’occasion passe de 11,7 % en 2021 à 11,3 % l’an passé. La part de PRE dans le total des pièces remplacées perd 0,4 %, à 3,5 %. Si on considère les réparations touchant les véhicules de plus de 5 ans, la chute est de 0,7 %, à 5,6 % de part d’usage. Les pièces les plus remplacées en occasion sont les hayons et les portes. « Sur ces deux dernières années, l’utilisation des pare-boue en PRE est en forte évolution », souligne SRA.