Stellantis ouvre un nouveau centre software en Europe

« Le software joue un rôle déterminant dans notre volonté d’être leader du secteur en matière d’expérience client pour les produits et services, ainsi que dans notre engagement pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2038 » , résume Yves Bonnefont, responsable de l'activité software de Stellantis . Ainsi, dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030 , le groupe automobile renforce ses compétences dans le domaine de l’ingénierie et du développement software en inaugurant un nouveau centre à Gliwice, en Pologne. Le site choisi pour le hub s’appuiera sur les installations de formation technique et universitaire de la région et intégrera de nouvelles ressources de développement software aux opérations techniques existantes de Stellantis en Europe. L’établissement comptera près de 300 collaborateurs, tous spécialisés en analyse de données, développement et validation de logiciels. Le groupe prévoit d’ailleurs de recruter plusieurs de ces talents.

Stellantis compte désormais huit hubs de développement software dans sept pays, à savoir le Brésil (Pernambuco), la France (Poissy), l’Allemagne (Rüsselsheim), l’Inde (Bengalore et Hyderabad), l’Italie (Turin), la Pologne (Gliwice) et les États-Unis (Auburn Hills). Avec sa stratégie software, Stellantis espère générer 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel supplémentaire d’ici à 2030.