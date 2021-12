Stellantis : Peugeot sera une marque 100 % électrique en 2030

Peugeot ne commercialisera plus que des véhicules 100 % électriques à l’horizon 2030. Une orientation stratégique zéro émission cohérente avec celle des autres marques de Stellantis (né de la fusion entre les ex-groupes PSA et FCA). Pour mémoire, DS Automobiles basculera au tout-électrique en 2024, Alfa Romeo en 2027, Opel en 2028 et Fiat en 2030 également.

« Comme nous évoluerons sur les [nouvelles] plateformes STLA Small, Medium et Large, tous nos modèles seront électriques en Europe d’ici à 2030 », a indiqué Linda Jackson dans une interview accordée à nos confrères d’Automotive News Europe.