Stellantis pièces et services ambitionne d’être dans le top 3 mondial

Lors du salon Equip Auto, Stellantis a rappelé ses ambitions et les moyens qu’il déploie pour devenir d’ici à une dizaine d’années l’un des leaders du top 3 dans le domaine des pièces et services.

Stellantis ne cache pas ses fortes ambitions de développement sur le marché de l’après-vente avec la volonté d’accroître de plus de 50 % ses revenus d’ici à 2030 au niveau mondial. À ce stade, l’activité pièces et services du constructeur est présente dans une centaine de pays. Stellantis ambitionne la multiplication par 4 de ses ventes sur le canal de la rechange indépendante qui doit, à cet horizon, représenter 50 % du chiffre d'affaires. Objectifs : être dans le top 3 des acteurs mondiaux et le n° 1 de la satisfaction clients.

Sur un marché mondial estimé à 1 000 milliards d’euros, Stellantis indique avoir à ce stade une faible part de marché de 8 % qu’il souhaite doubler d’ici à huit ans. Pour y parvenir, il mène une politique de distribution décomplexée qui s’appuie, en fonction des régions du monde, sur des filiales, des concessionnaires ou des acteurs indépendants. Peu importe le canal de ventes, tant que se sont ses pièces qui arrivent dans un atelier avec l’objectif de livrer en moins d’une heure 90 % du territoire. Actuellement, Stellantis s’appuie sur 308 plaques de distribution Distrigo en Europe. Un nouveau contrat de distribution leur sera proposé en juin prochain de manière à permettre l’intégration des pièces FCA. Le réseau de distribution vient d'être lancé en Algérie et en Tunisie.

Une offre à 360 degrés pour tous

En termes de pièces, le catalogue de Stellantis bat des records et répondra prochainement à 90 % des besoins d’un garage contre 75 % actuellement. Pour ce faire, le constructeur aux 14 marques développe quatre grandes familles de pièces : celles d’origine, désormais regroupées sous l’appellation Mopar (qui seront distribuées en Europe par les plaques Distrigo en milieu d'année prochaine), la MDD Eurorepar, les pièces équipementières (contrats internationaux avec une cinquantaine de marques, 400 000 références stockées) et celles issues de l’économie circulaire. Conformément à l’objectif d'atteindre un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros d'ici à 2030 grâce aux activités d'économie circulaire, Stellantis travaille son offre en pièces remanufacturées auxquelles s’ajoutent les solutions de réparation d’organes (batteries haute tension comprises), les pièces d’occasion avec sa filiale B-Parts (elles bénéficieront d'une garantie de 2 ans dès 2023) et le recyclage de matière.

Lancée il y a 20 ans, la marque Eurorepar propose aujourd’hui plus de 20 000 références et couvre plus de 60 familles de produits. « Avec un parc automobile de plus en plus hétérogène dont l’âge moyen vieillit partout dans le monde et le pouvoir d’achat diminue, Eurorepar est une véritable alternative économique à la pièce d’origine pour répondre à la mobilité des automobilistes aujourd’hui en restant fidèle à ses promesses : qualité-prix-performance », commente Jean-Christophe Bertrand, vice-président en charge de l’IAM chez Stellantis. Développée à l’origine sur les pièces de grandes ventes la gamme Eurorepar ne cesse de s’étoffer jusqu’aux pneumatiques. Dernières extensions en date : la distribution, l’échappement, le freinage, l’embrayage, les ressorts de suspensions et les radiateurs.