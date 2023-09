Stellantis piocherait encore chez Renault pour changer son top management Citroën

Comme à la Samaritaine, il se passe toujours quelque chose chez Stellantis. Un nouveau mouvement serait en approche...

D'après des informations recueillies par Auto-Infos.fr on peut s'attendre à de nouveaux changements au niveau du top management de Stellantis. En effet, l'actuel directeur marketing Laurent Barria serait parti depuis le 1er septembre dernier. Lié à l’ancienne équipe dirigée par Vincent Cobée chez Citroën, parti en février dernier et remplacé par Thierry Koskas dans la foulée,

Le nouveau directeur de Citroën modifie son top management

Laurent Barria serait déjà remplacé d’après des indiscrétions recueillies par Auto Infos. Pour ce faire, Stellantis aurait encore une fois suivi la filière Argentine en recrutant chez Renault et en allant chercher l’actuel directeur marketing de Renault Argentine Federico Goyret qui était en poste depuis 2015. Thierry Koskas, nouveau directeur général de Citroën, chargé de relancer la marque dans les plus brefs délais, continue de changer donc son top management.

Laurent Barria directeur marketing et communication de Citroën remplacé

Pour rappel, Laurent Barria bénéficiait d’une expérience de plus de 20 ans au sein du Groupe PSA où il a exercé différentes fonctions dans les domaines Produit, Pricing et Marketing. Il a été successivement Directeur Marketing au Portugal pour Peugeot, au Brésil pour Citroën et en France pour Peugeot. Depuis 2018, il est Directeur Général de Citroën en Belgique.

Fort de son expérience internationale, il était le directeur marketing et communication monde pour la marque Citroën depuis novembre 2020. Un poste qu’il a surtout occupé sous la responsabilité de Vincent Cobée directeur général de Citroën mais ayant déjà quitté Stellantis depuis quelques mois.

Federico Goyret le remplacerait chez Citroën

Diplômé en ingénieur industriel et diplômé de l'HEC-Montréal et de l'INSEAD-Paris, Federico Goyret est argentin. Il travaille depuis plus de 15 ans dans les domaines du marketing et du commerce sur le marché automobile. Il a commencé sa carrière chez Ford Argentina et a ensuite rejoint Renault Argentina en construisant sa carrière en passant par divers domaines du marketing et des ventes. Depuis 2017, il est le directeur marketing chez Renault, en Argentinel, étant responsable de la gestion et de la stratégie de la marque, de l'élaboration du plan commercial, de la stratégie produit et de la distribution.

La valse du top management se poursuit

Pour rappel, depuis plusieurs mois, Carlos Tavares a entrepris de donner un nouveau souffle managérial au sein de Stellantis et les départs du groupe sont nombreux tout comme les changements de postes au sein des marques et des pays.

Citroën, dirigée au niveau mondial par Thierry Koskas, n’est pas en reste et annonce la nomination de Pierre Voineau comme responsable de la marque pour la Belgique et le Luxembourg.

A lire aussi : Zineb Ghout nommée à la direction de Peugeot France chez Stellantis après vingt ans de carrière chez Renault