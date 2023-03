Stellantis place sa grande plateforme électrique à Cassino, antre d’Alfa Romeo et Maserati

Stellantis annonce donc l’attribution de la plateforme de véhicules BEV STLA Large à l’usine de Cassino, en Italie. « L’usine de Cassino a une riche histoire d’innovation et de technologie », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis, en faisant sans doute référence au haut niveau d’automatisation du site (1 200 robots) et à sa frugalité (récupération des eaux depuis 2017, panneaux photovoltaïques…). Et d’ajouter : « Les véhicules conçus sur les plateformes STLA vont révolutionner l’expérience de conduite grâce à des caractéristiques et des capacités de pointe ». On évoque une autonomie électrique pouvant aller jusqu’à 800 km pour les futurs grands véhicules du groupe, SUV ou berlines. Deux technologies de batteries cohabiteront pour adapter les performances des produits selon leur positionnement tarifaire.

Pas encore de voitures « françaises » à l'agenda de Cassino

« Nous faisons confiance aux compétences de nos collaborateurs et à la direction du site pour maîtriser nos objectifs ambitieux en matière de coûts et de qualité », a encore ajouté Carlos Tavares pour bien montrer qu’on ne relâchait pas la pression après les excellents résultats financiers publiés par le groupe au titre de l’exercice 2022.

Le site de Cassino produit actuellement les Alfa Romeo Stelvio et Giulia, ainsi que le SUV Grecale de Maserati.

À court terme, l’usine restera dédiée à la production des Alfa Romeo Giulia, Stelvio et Levante, toujours avec le Maserati Grecale. En l’état actuel des choses, il n’y a pas de voitures « françaises » à l’agenda. « En attendant les nouveaux modèles, les volumes de production vont rester stables à Cassino d’ici à 2026, aux alentours de 55 000 unités par an ».

Quatre plateformes pour accompagner l'électrification de Stellantis

Dans le cadre de l’électrification intensive de ses produits, Stellantis a divisé sa carte de véhicules 100 % électriques en quatre plateformes : STLA Small (future Peugeot e-208, par exemple, avec une autonomie maximale de 500 km), STLA Medium (futur SUV e-3008, par exemple, avec une autonomie maximale de 700 km), STLA Large donc (grands SUV et grandes berlines, avec une autonomie maximale de 800 km), et STLA Frame (carrosserie sur châssis pour le segment des pick-up notamment, toujours avec 800 km d’autonomie maximale). En effet, le groupe vise 50 % de ventes en électrique pour les pick-up d'ici à 2030 et RAM est au cœur de sa stratégie.

Le plateforme STLA Large de Cassino servira le marché européen, tandis que celle de Windsor, au Canada, sera dédiée aux marchés américains.