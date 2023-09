Stellantis poursuit le remodelage du management de Citroën

Stellantis continue la refonte de l’organigramme de Citroën et annonce la nomination de Nuno Coutinho à la direction de la marque pour l’Espagne et le Portugal. L’objectif est de stopper l’érosion des parts de marché de Citroën sur ces deux marchés.

Stellantis intensifie la reconstruction du top management de Citroën et sous la houlette de Thierry Koskas, le groupe annonce la nomination de Nuno Coutinho à la direction générale de la marque en Espagne et au Portugal.

Nuno Coutinho était auparavant basé en France, à Paris, en qualité de vice-président pour le développement des ventes et le pricing de DS Automobiles. Il succède à Nuno Marques qui rejoint le département des ventes de véhicules utilitaires de Stellantis en Amérique.

Citroën voit ses parts de marché se réduire à peau de chagrin

Comme sur de nombreux marchés européens, Citroën déplore une baisse de ses parts de marché en Espagne et au Portugal, la marque étant passée sous la barre symbolique des 5 % pour les véhicules particuliers. L’opération reconquête consistera à doubler cette pénétration.

Nuno Coutinho a pris de nouvelles fonctions au sein de Citroën.

Citroën cherche un nouvel élan

Après un début de carrière chez Mercedes-Benz et Renault, Nuno Coutinho a rejoint PSA (ex-Stellantis) en 2006 au service de la marque Peugeot. En 2013, il intègre les équipes du marché sud-américain et dirigera notamment Citroën Brésil pendant plus de deux ans.

Cette nomination fait suite à de nombreux ajustements dans l’organigramme de Citroën, afin de donner un nouveau souffle à une marque en difficultés. Une démarche à l’œuvre à l’échelle du groupe, Carlos Tavares ayant largement remanié son top management au cours des derniers mois. Pour Citroën, le lancement de la nouvelle C3 prend une dimension de plus en plus névralgique, d’un point de vue strictement commercial comme sur le front d’une électrification encore timide.

