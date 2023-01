Stellantis rêve d'aéronefs électriques

450 kg et 160 kilomètres d’autonomie. Voici les premières caractéristiques du futur aéronef issu du partenariat entre Stellantis et Archer. Conçu pour transporter quatre passagers en plus du pilote, le Midnight pourra réaliser de courts trajets d’environ 30 kilomètres avec un temps de recharge d’environ 10 minutes entre chaque trajet. Les deux entreprises le produiront à Covington, aux États-Unis, à partir de 2024. L’accord prévoit qu’Archer fournisse le moteur électrique qui anime l’eVTOL, tandis que Stellantis injectera les fonds nécessaires à la fabrication de l’aéronef, soit près de 140 millions d'euros. Une somme colossale, motivée par un seul objectif : devenir le fabricant contractuel exclusif du Midnight. Toutefois, Archer ne pourra utiliser cette enveloppe entre 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certains objectifs attendus pour 2023.

Ce partenariat devrait permettre d’accélérer la production de l’aéronef afin de respecter les plans de commercialisation d’Archer, tout en consolidant la mise sur le marché de son appareil en lui permettant plusieurs centaines de millions de dollars d’économies lors de la montée en puissance de la production.

Partenaire stratégique d’Archer depuis 2020 via différentes initiatives, Stellantis fait partie des investisseurs de l’entreprise depuis 2021. « Le renforcement de notre partenariat avec Archer en tant qu’investisseur stratégique et nos plans visant à développer notre participation au capital de l’entreprise sont la preuve que Stellantis ne cesse de repousser les limites pour offrir à tous des solutions de mobilité éco-responsables, sur la route comme dans les airs, souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Offrir à Archer nos capacités de fabrication en soutien est un nouvel exemple de la manière dont Stellantis compte façonner la mobilité de demain ».