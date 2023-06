Stellantis prend des risques sur la mobilité durable

En tant d’incubateur de start-up, Stellantis remplit depuis un an son cahier des charges à l’égard du Dare Forward 2030 qui promeut une transition vers une mobilité durable et une meilleure expérience à bord des véhicules. Avec Stellantis Ventures, le groupe automobile soutient déjà dix jeunes pousses engagées en ce sens.

À travers son fonds de capital-risque, Stellantis annonce avoir investi dans 10 start-up, ainsi qu’un fonds de capital-risque de mobilité dont le nom n'a pas été rendu public, au cours de sa première année d'activité (création en mars 2022) afin d’accélérer le déploiement de technologies de mobilité innovantes centrées sur le client. Cet objectif s’inscrit dans le plan Dare Forward 2030 mené par Stellantis. « Transformer Stellantis en une entreprise de technologie de la mobilité signifie que nous devons avoir l’état d’esprit d’une startup, nous concentrer sur nos clients et travailler avec une pincée d’impatience, explique Ned Curic, directeur de la technologie de Stellantis. Nous utilisons la force de Stellantis Ventures pour entrer en contact avec des entreprises qui développent des technologies de pointe dont nous pensons qu’elles peuvent transformer l’expérience à bord et améliorer le secteur de la mobilité, pour nos clients et pour la société dans son ensemble ».

Un cap à maintenir

Les dix start-up concernées sont : 6K, Beweelsociety, NetZero, Nauto, Trails Offroad, Viaduct, Geoflex, Envisics, Electra Vehicles, et Lyen. Notons que 3 des projets soutenus par Stellantis Ventures seront lancés cette année. Dare Forward 2030 fixe une série d’objectifs ambitieux, dont les premiers sont de réduire de moitié les émissions de CO2 d’ici 2030 par rapport à 2021, et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2038. Mais aussi de vendre 100 % de véhicules particuliers électriques en Europe et 50 % de véhicules particuliers et pick-ups aux États- Unis à l’horizon 2030, de doubler le chiffre d’affaires net du groupe d’ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie. Enfin Stellantis souhaite devenir le numéro un de la satisfaction client pour ses produits et services sur tous les marchés d’ici 2030.