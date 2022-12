Stellantis présentera son Fiat Metaverse Store au CES de Las Vegas

Stellantis sera présent en force sur le salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (5-8 janvier 2023). Le constructeur exposera notamment plusieurs concept-cars qui illustreront l’avenir de la firme aux Etats-Unis et en Europe. Le RAM 1500 Revolution BEV symbolisera l’arrivée de l’électrique sur les « trucks » qui constituent une part importante des ventes aux Etats-Unis. Le Peugeot Inception représentera l’avenir de la marque française, en matière de design et d’interface homme-machine. La Dodge Charger Daytona SRT BEV devrait personnifier la « muscle-car » électrique des années « zéro émission ». Enfin, Chrysler devrait révéler son plan produit électrique jusqu’en 2028. Au-delà de ces véhicules, Stellantis présentera sous la marque Fiat, son Fiat Metaverse Store.

Showroom interactif

Lancé sur le marché italien, le Fiat Metaverse Store est un showroom interactif dans le Metavers. Développé avec Touchcast et Microsoft, il permet à l’internaute de discuter avec un Product Genius en direct et de configurer un modèle en ligne. Pour ses débuts, ce Store virtuel s’est limité à la Fiat 500 La Prima by Bocelli. Dans un univers visuel de showroom, le client voit son interlocuteur et la voiture qu’ils configurent ensemble. Cette expérience se passe de casque virtuel et ne nécessite pas de matériel particulier. Elle est sensée humaniser le lien entre le client et la marque dans le monde numérique. Le reste de la gamme Fiat devrait être accessible dans ce Metaverse Store italien. Dès le premier semestre 2023, ce showroom virtuel devrait être déployé dans d’autres pays.

Configuration, explications et essai virtuel

L’internaute accède sans matériel spécifique à ce Store grâce à la plateforme Metaverse-as-a-Service de Touchcast. Portée par le Cloud de Microsoft, cette plateforme associe univers digital et présence physique d’un vrai Product Genius. Le client peut voir le véhicule sous tous les angles et poser ses questions à son interlocuteur, qui peut lui montrer en direct comment fonctionnent les différents systèmes de la voiture. L’acquéreur potentiel peut configurer le modèle dans son ensemble et peut même prendre le volant virtuellement dans le cadre d’un essai sur la piste située sur le toit du célèbre Lingotto, à Turin. L’accessibilité à cette plateforme se déroule sur rendez-vous, entre 9 heures et 20 heures dans la semaine et de 10 heures à 18 heures le samedi. La marque précise cependant que le client peut également se rendre dans un point de vente physique pour faire un vrai essai du véhicule.