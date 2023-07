Stellantis profite de la hausse des ventes en Europe avec un bénéfice semestriel record

« Notre performance exceptionnelle au cours du premier semestre de cette année soutient d’une part notre pérennité à long terme et d’autre part notre capacité à réaliser les ambitions de notre plan Dare Forward 2030", a déclaré Carlos Tavares CEO de Stellantis à l'occasion de la présentation de ces résultats. "Cela nécessite un effort conjoint et une grande ouverture d’esprit de l’ensemble de nos collaborateurs pour s’engager à la fois dans cette transformation sans compromis tout en protégeant l’entreprise des défis extérieurs. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à chacune et à chacun d’entre eux et je suis fier de pouvoir dire que les équipes obtiennent des résultats dans tous les domaines. Grâce à cela, nous sommes bien placés pour le reste de l’année 2023 et au- delà. »