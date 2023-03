Stellantis propose à ses salariés de devenir chauffeur routier

Face à la pénurie de conducteur et à des stocks de voitures neuves qui s’amassent, Stellantis a proposé à certains de ses salariés de devenir conducteurs de camions et de rejoindre son prestataire transport.

De la pénurie de puces électronique à celle des conducteurs de poids-lourd il n’y a qu’un pas chez Stellantis qui a pris le taureau par les cornes en demandant à certains de ses salariés de se reconvertir en chauffeur de camions porte-voitures.

L’idée est de désengorger les aires de stockage où sont bloquées des milliers de voitures et réduire les délais de livraisons de véhicules neufs. Une situation qui perdure et qui devient critique. Depuis que le constructeur ne fait plus appel à son ancienne filiale de transport, Gefco, depuis juillet, la situation reste problématique. Par ailleurs, plusieurs incidents logistiques ont déjà été dénoncés.

Stellantis a donc proposé, sur la base du volontariat, à certains de ses salariés de rejoindre temporairement ou durablement son nouveau prestataire transport, la société CAT Logistique Véhicules. Environ 140 d’entre eux auraient accepté la proposition en Europe. Un chiffre qui apparait encore comme faible au vu de la situation.