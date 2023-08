Stellantis propulse Fiat dans la bataille du véhicule 100 % électrique à moins de 25 000 euros

Le constructeur italien Fiat finalise la mise au point d'un véhicule électrique plus abordable que ses productions actuelles. Cette citadine, attendue courant 2024, pourrait être fortement inspirés du Concept Centoventi présenté en 2019 dans le cadre du Salon de Genève.

La désormais nécessaire transition vers la voiture électrique et l’inflation ne font pas les affaires des clients particuliers comme professionnels. Ni des constructeurs automobiles, toujours en quête de volumes. Aussi, ces derniers se livrent à une nouvelle bataille : celle de la voiture 100 % électrique abordable.

Un combat auquel Stellantis entend bien prendre part, en cohérence avec son plan stratégique « Dare Forward 2030 » qui a fixé d’ambitieux objectifs d’électrification pour chacune des marques du groupe franco-italo-américain.

Si l'on sait déjà que le constructeur français Citroën remplira sa part du contrat avec la future Citroën ë-C3 - qui sera dévoilée mi-octobre et commercialisée début 2024 - voilà que la marque italienne Fiat entre aussi dans l'arène et présentera à l'été 2024 sa déclinaison de la citadine électrique populaire.

Selon nos confrères de Bloomberg, le CEO de Fiat François Olivier a récemment confirmé que le constructeur turinois travaille sur un modèle citadin électrique et abordable.

Ce dernier pourrait répondre au patronyme Panda-e et être esthétiquement inspiré du Concept Centoventi, présenté en 2019 au Salon de de Genève.

Comme les Fiat Topolino et Citroën Ami, la future Fiat Panda-e et la Citroën ë-C3 seront techniquement très proches

Sans surprise, le patron de Fiat a également indiqué qu'il y aurait de fortes synergies entre les deux constructeurs. Ainsi, comme les Fiat Topolino et Citroën Ami, la future Fiat Panda-e et la Citroën ë-C3 - dont l'autonomie devrait atteindre les 300 kilomètres - partageront leur plateforme, leur ensemble moteur/batterie et bien d'autres éléments encore.

Pour mémoire, Citroën a d'ores et déjà confirmé que sa nouvelle citadine 100 % électrique sera produite au sein de l'usine Stellantis de Trnava, en Slovaquie. Un site rompu à la fabrication de véhicules électriques puisque la Peugeot e-208 y est assemblée depuis 2019. Au grand dam du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui réclame le rapatriement de sa production en France.

La liste des citadines électriques compétitives à moins de 25 000 euros s'allonge

Comme après-guerre avec les Renault 4 CV, Volkswagen Coccinelle et autres Citroën 2CV, l’enjeu pour les constructeurs automobiles européens est désormais de commercialiser un véhicule citadin au prix le plus contenu possible afin de continuer à assurer la mobilité de tous. Une manière aussi de tenter de résister à la déferlante de véhicules zéro émissions chinois - badgés BYD ou MG Motor - bien moins chers que leurs homologues européens, coréens ou japonais.

D’après les premiers éléments livrés par les différents acteurs déjà engagés, la facture moyenne de ces citadines électriques abordables devrait se situer aux alentours de 25 000 euros, hors éventuelles aides gouvernementales. Ce qui permettrait également, sur le marché français, de faire entrer ces modèles dans le mécanisme du leasing social, promesse gouvernementale de rouler en véhicule électrique neuf pour 100 euros par mois.

Sur sa route, la future citadine électrique Fiat trouvera bien entendu sa cousine badgée Citroën mais aussi, et surtout, la très attendue Renault 5 Electric dont la présentation est imminente et la Volkswagen ID.2 (présentée ci-dessus sous la forme du concept-car VW ID.2 all). Le modèle italien devra également composer avec la Dacia Spring qui ne cesse de séduire un large public.