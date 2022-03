Stellantis : quel calendrier pour l'électrification complète de l'ensemble des marques ?

« Nous préparons les conditions pour atteindre 100 % de BEV [véhicules électriques à batteries, ndlr] vendus en Europe et 50 % aux États-Unis à l'horizon 2030. Nous prévoyons d'avoir 75 modèles électriques [dont 25 spécifiques au marché américain] et d'en vendre 5 millions chaque année dans le monde à l'horizon 2030 », a indiqué le 1er mars dernier Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis lors de la présentation du nouveau plan stratégique « Dare Forward 2030 ».

Pour atteindre cet ambitieux objectif, la recette est simple : il faut peu à peu se détacher des motorisations essence et Diesel et considérer les offres hybrides rechargeables déjà disponibles dans - presque - toutes les gammes du groupe comme un outil de transition vers un avenir zéro émission.

« Chez Stellantis, l'électrification ne prend pas la forme d'un plan universel qui s'appliquerait sans distinction. Chacune des 14 marques iconiques du groupe est mobilisée pour proposer la meilleure offre 100 % électrique », détaillaient encore les dirigeants de l'entreprise franco-italo-américaine à l'été 2021 dans le cadre de son événement Stellantis EV Day. Une grand'messe qui a permis de présenter la nouvelle orientation stratégique de chacun des constructeurs, résumée en une nouvelle signature de marque (voir plus bas).

Afin de ne pas être pris au dépourvu par les futures décisions européennes visant à interdire - la commercialisation de véhicules dotés de moteurs thermiques en 2035 - comme le promet le paquet climat "Fit for 55" - ce sont naturellement les marques nées sur le Vieux-Continent qui vont basculer en premier vers un catalogue 100 % électrique. Mais toutes ne le feront pas en même temps. La transformation des constructeurs constituant le large portefeuille Stellantis en labels zéro émission s'étalera sur une période allant de 2024 à 2030.

Émanation sportive de Fiat, le préparateur italien Abarth - devenu marque à part entière sous l'impulsion de Luca de Meo - devrait ouvrir un nouveau chapitre de sa courte histoire dès 2024. Ayant conscience que le silence d'un véhicule électrique peut perturber les clients amateurs de mécaniques rugissantes, la marque travaille actuellement au design sonore de ses futures productions.

Branche premium de l'ex-groupe PSA, la jeune marque DS Automobiles - forte de son expérience en Formula E - prendra également le virage du 100 % électrique en 2024. À cette échéance, la compacte DS 4 électrique viendra notamment épauler le SUV citadin DS 3 Crossback E-Tense. La gamme déjà en place (DS 3 Crossback , DS 7 Crossback et DS 9) demeurera - notamment en hybride rechargeable - mais n'accueillera alors plus aucun autre nouveau modèle thermique.

En Europe, Jeep

Proposant déjà(cinq VP et trois VUL) dans son catalogue, la firme de Rüsselsheim annonce l'arrivée prochaine de trois autres modèles zéro émission parmi lesquels une déclinaison à batteries deLes remplaçantes du SUV citadin Crossland et de la routière Insigna sont également concernées par ce programme d'électrification qui devrait conduire Opel à ne plus proposer de nouveaux véhicules thermiques à l'horizon 2028.