Stellantis rachète 13 Norauto en Argentine

Vice-président des pièces et services chez Stellantis Amérique du Sud, Paulo Solti vient d'indiquer que le constructeur a mis la main sur Norauto Argentine avec l’acquisition à 90 % de 13 centres-autos. Le développement devrait se poursuivre.

L’annonce a été faite sur LinkedIn par Paulo Solti, vice-président des pièces et services chez Stellantis Amérique du Sud, en personne. La filiale Sud-Américaine de Stellantis a acquis 90 % des actions de Norauto Argentine.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape, qui élargit stratégiquement notre participation dans les services de la mobilité et renforce notre position dans le domaine de l’après-vente, nous permettant de répondre encore mieux aux besoins les plus complexes de nos clients », a commenté le dirigeant.

Norauto compte 13 centres-autos en Argentine, 360 employés, avec plus de 40 000 clients par mois. L’enseigne indique avoir des plans d’expansion ambitieux sur le territoire « qui deviennent encore plus efficaces avec la participation de Stellantis », souligne le dirigeant qui se félicite que l’empreinte pièces et services du constructeur s’étend dans la région.