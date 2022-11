Stellantis rachète aiMotive pour perfectionner son système de conduite autonome

Stellantis vient d’annoncer l’acquisition de la jeune entreprise aiMotive. Spécialisée dans les logiciels de conduite autonome et l’intelligence artificielle, cette firme basée à Budapest (Hongrie) regroupe 200 collaborateurs, dont de nombreux ingénieurs répartis entre la Hongrie, les États-Unis et le Japon. Laszlo Kishonti, fondateur d’aiMotive, restera à son poste de CEO. La société conservera la possibilité de vendre à d’autres partenaires trois produits de son catalogue actuel (aiData, aiSim et aiWare). Un conseil d’administration supervisera aiMotive tout en préservant sa culture de start-up. Ses équipes travailleront en collaboration avec celles de Stellantis chargées de la conduite autonome et de l’intelligence artificielle.

Développer STLA AutoDrive

La suite logicielle intégrée pour la conduite autonome développée par aiMotive contribuera au développement de STLA AutoDrive. Cette plateforme technologique est l’une des trois nouvelles solutions informatiques qui équiperont les véhicules du groupe à partir de 2024. Pour mémoire, Stellantis a annoncé en décembre 2021 le déploiement de STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive sur ses quatre futures plateformes de modèles. Ces dernières seront réparties par dimensions et types de véhicules, entre STLA Small, STLA Medium, STLA Large et STLA Frame. Les apports générés par ces nouveaux logiciels devraient rapporter 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel supplémentaire d’ici à 2030 selon les ambitions de Stellantis. Pour Yves Bonnefont, chief software officer de Stellantis, cette acquisition est « une étape importante » dans la transformation du constructeur.