Stellantis récompense sept start-up pour leurs projets pilotes

Stellantis vient de distinguer sept start-up évoluant dans son écosystème et ayant mis en place des projets pilotes avec le constructeur. Des innovations lancées dans diverses régions du monde et dont certaines devraient se généraliser.

Stellantis vient de récompenser sept start-up dans le cadre de ses Start-up Awards. De jeunes entreprises qui évoluent dans l’écosystème mis en place par le constructeur pour favoriser l’éclosion d’innovations dans des domaines variés. Ce programme se déroule au niveau international et engendre donc la naissance de projets pilotes dans plusieurs régions du monde. Au total, Stellantis a signé plus de 40 contrats avec des start-up. Pour aller plus loin dans cette démarche, la firme a fondé son fonds de capital-risque, baptisé Stellantis Ventures, et doté de 300 millions d’euros. Cette structure a déjà investi dans Archer (aéronefs électriques à décollage vertical), Factorial Energy (batteries solides) et Vulcan (production de lithium). D’autres investissements devraient intervenir dans les mois à venir pour renforcer la présence du constructeur dans des secteurs clés.

Les sept vainqueurs par catégorie

Dans la catégorie Customer Experience, la jeune société américaine HAAS Alert a été distinguée pour son système d’alerte en temps réel de la présence de véhicules d’interventions sur le parcours du conducteur. Cette alerte est proposée sur quelques modèles des marques Chrysler, Dodge, Jeep et Ram.

Dans la catégorie Quality, la jeune pousse Daxium a reçu un trophée pour son système numérisé de contrôle avant livraison des véhicules. Une innovation déjà appliquée en Turquie et bientôt étendue au Maroc, en Egypte, en Israël et en Europe.

Dans la catégorie New Business, le vainqueur est Demooz. Sa solution transforme les propriétaires de véhicules en ambassadeurs de leur marque en les mettant en relation avec des clients potentiels, afin de faciliter la découverte d’un modèle. Ce service est en application en France sur la Citroën Ami, sur les DS E-Tense et la Peugeot 308 plug-in Hybrid. Il figure également sur les Citroën Ami et Fiat 500 électrique en Italie.

Dans la catégorie Automotive Tech, la récompense est allée à Envisics, pour son système d’affichage tête haute qui mêle réalité augmentée et technologie holographique. Une innovation qui sera implantée sur la prochaine génération de modèles haut de gamme et luxe de Stellantis.

Dans la catégorie Industry 4.0, la firme Phygitall fournit des montres connectées aux ouvriers pour mesurer l’intensité des mouvements de la main et améliorer ainsi l’efficacité. Cet outil est déployé au Brésil.

Dans la catégorie Supply Chain, JettaCargo fournit un logiciel capable de proposer un chargement optimal des camions et containers par intelligence artificielle. Il permet d’optimiser les transports et d’abaisser les dégradations des marchandises.

Dans la dernière catégorie, baptisée Agility & Efficiency, la société BlinkIN a remporté le prix pour son assistance technique à distance en atelier. Cette dernière met en relation les techniciens avec des ingénieurs spécialisés de Stellantis pour trouver une solution à un problème sur un véhicule. Ce service est mis en place en Inde au sein de la marque Citroën.