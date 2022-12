Stellantis récompense la jeunesse

« Les Student Awards représentent une formidable opportunité de récompenser les réalisations de nos étudiants les plus brillants avec le soutien de leurs familles, mais aussi de célébrer notre premier programme de récompenses en tant que Stellantis », s’est exprimé John Elkann, président du conseil d’administration, le 2 décembre dernier, à l’issue de la cérémonie digitale.

En effet, à l’origine les Stellantis Student Awards faisaient partie d’un programme régional fondé en 1996 en Italie sous le nom de Fiat Scholarship Awards. En 2019, ce programme de récompenses a été rebaptisé Sergio Marchionne Student Achievement Awards. Aujourd’hui sous la bannière de Stellantis, les Stellantis Student Awards ont attribué une récompense financière à plus de 600 enfants de collaborateurs de Stellantis dans 20 pays pour leur engagement en faveur d’une éducation et d’une formation continues.

Cette année, un candidat de chaque région a été choisi parmi les lauréats et s’est vu décerner le Sergio Marchionne Award of Excellence. Celui-ci met en lumière des jeunes leaders ambitieux qui mettent leur savoir et leurs compétences au service des autres et de leur bien-être. « Les Stellantis Student Awards créent cette valeur pour nos jeunes leaders, ajoute Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Elles éveillent leur curiosité et leur donnent les outils nécessaires pour contribuer à un avenir meilleur, pendant que leurs parents et les autres collaborateurs de Stellantis créent des produits et services favorisant une mobilité libre et respectueuse de l’environnement ». Au cours des 26 années d’existence du programme, plus de 14 000 étudiants ont été reconnus.