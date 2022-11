Stellantis remanie son activité financement au Brésil

Stellantis vient d’annoncer la signature d’un accord avec Santander Brasil pour récupérer la totalité du capital des deux sociétés détenues jusqu’à présent à parts égales. Stellantis poursuit sa stratégie de reprise en mains de ses activités de financement au niveau international. Le terrain de jeu est cette fois le marché brésilien. Les deux firmes concernées sont Banco PSA Finance Brasil S.A et PSA Corretora de Seguros e Services Ltd. Banque PSA Finance S.A. rachète ainsi 50 % des parts de la première entreprise à Banco Santander Brasil, tandis que Stellantis Services Ltd. reprend la moitié de la seconde société.

Mains libres sur le financement

Ces deux changements seront soumis aux autorisations habituelles en matière de rachats et concentration. Cependant, à l’issue de ces transactions, Stellantis deviendra le seul actionnaire de ces deux sociétés. Le constructeur aura la main sur ses activités de financement et d’assurance dans le pays. « Ces accords sont un nouveau levier pour renforcer la création de valeur dans l’ensemble de nos activités de services financiers dans le monde et sont pleinement conformes au plan stratégique de Stellantis Dare Forward 2030 » explique Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer de Stellantis. En effet, les services financiers, déjà importants pour les constructeurs, deviendront cruciaux dans les années à venir.