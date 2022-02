Stellantis rembourse par anticipation plus de 6 milliards d’euros auprès de sa banque italienne

Conclue en juin 2020, cette ligne de crédit avait été réalisée dans le but de soutenir le redémarrage et la transformation du secteur automobile italien suite à l’arrivée de l’épidémie de Covid-19 en fournissant des liquidités aux activités du groupe en Italie, ainsi qu’à ses différents fournisseurs italiens. Cette ligne de crédit était garantie à 80 % par la SACE, l'agence italienne de crédit à l'exportation, dans le cadre du décret liquidité du gouvernement italien (« Decreto Liquidità »), sous la supervision du ministère de l’économie et des finances (MEF) et du ministère du développement économique (MISE).

Selon les affirmations du groupe automobile qui regroupe 14 marques, cette ligne de crédit « a joué un rôle déterminant dans le redémarrage de la production industrielle et a assuré la continuité des projets d’investissement clés visant à assurer un avenir durable au secteur automobile en Italie ». Grâce à ce soutien financier, Stellantis affirme être en mesure de rembourser l’intégralité de la ligne de crédit, soit 6,3 milliards d’euros, avant sa date d'échéance initialement prévue en mars 2023.