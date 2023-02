Stellantis renforce l’électrification de ses voitures aux États-Unis

Stellantis annonce donc un investissement de 155 millions de dollars dans trois usines de Kokomo (Indiana, États-Unis) pour donner une nouvelle impulsion à la production de nouveaux modules de propulsion électrique. Cette enveloppe budgétaire concerne ainsi les usines Indiana Transmission, Kokomo Transmission et Kokomo Casting.

Constitués de trois composants principaux (le moteur électrique, le convertisseur et la transmission) combinés en un seul module, les EDM offrent une solution tout-en-un pour proposer une meilleure autonomie (jusqu’à 800 km) et un contrôle des coûts optimisé et par extension, des prix marché plus concurrentiels. La production devrait démarrer au troisième trimestre 2024.

Une vente sur deux en 100 % électrique

« Alors que nous poursuivons notre transition réussie vers un avenir décarboné dans nos activités européennes, nous mettons en place ces mêmes fondamentaux pour le marché nord-américain », expose Carlos Tavares, président-directeur général de Stellantis, tout en rappelant l’objectif de 50 % des ventes du groupe en véhicules électriques (BEV) aux États-Unis à l’horizon 2030.

Une ambition qui conditionne naturellement le plan produits et la commercialisation de plus de 25 véhicules électriques (BEV) est prévue aux États-Unis d’ici à 2030. D’où l’intérêt des EDM fabriqués à Kokomo pour être ensuite intégrés dans les modèles des plateformes STLA Large et STLA Frame.

Bientôt une gigafactory de batteries Stellantis – Samsung SDI dans l’Indiana

« Avec plus de 7 000 collaborateurs dans l’Indiana, ces investissements s’appuieront sur les compétences de fabrication de base des équipes locales dans les domaines du moulage, de l’usinage et de l’assemblage, qui restent essentielles ; même si le marché effectue la transition vers un avenir électrifié », déclare Mark Stewart, responsable de Stellantis Amérique du Nord, en insistant sur l’implication du groupe dans la région : « Le total des investissements consentis dans l’Indiana depuis 2020 pour soutenir les objectifs de Stellantis en matière d’électrification s’élève à près de 3,3 milliards de dollars, incluant une gigafactory, coentreprise avec Samsung SDI ».