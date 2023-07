Stellantis renonce à résilier son distributeur automobile Midi Auto

Depuis plusieurs années, c’est l’affaire judiciaire à rebondissements qui secouait le monde de la distribution automobile. Une affaire close sur une bonne note puisque Stellantis et Midi Auto ont trouvé un accord pour poursuivre l’aventure ensemble avec les marques Citroën, DS et Peugeot.

Stellantis et le groupe Midi Auto sont en partenariat commercial depuis plus de quarante ans pour la représentation des marques Citroën, DS et Peugeot. Aujourd’hui, les deux entreprises ont trouvé un accord pour continuer leur partenariat commercial. Alors qu’il y a encore trois ans, la résiliation du distributeur par Stellantis était acquise.

Un partenariat commercial renouvelé à partir du 1er juillet 2023

Dans un communiqué, Stellantis France annonce « qu’à compter du 1er juillet 2023, le groupe Midi Auto continuera la représentation des marques Citroën, DS et Peugeot dans le cadre de nouveaux contrats, avec une évolution du périmètre de représentation dans l’année à venir.

Stellantis et le groupe Midi Auto sont maintenant tournés vers l’avenir dans un esprit constructif concernant la suite de leurs relations et la restauration d’une confiance réciproque ».

Le groupe Midi Auto signera ainsi un nouveau contrat de distribution sélective classique à partir du 1er juillet 2023, dans l’attente d’un éventuel, et très hypothétique, contrat d’agence prévu pour 2027 pour les marques généralistes.

C’est ainsi que se referme ce conflit entre Bernard Hory son PDG et la direction de Stellantis France. Même si à Auto Infos, nous avions décidé de ne plus suivre cette affaire juridique complexe bien éloignée des problématiques automobiles, le conflit remontant à 2019 au moment de la résiliation de la filiale Autopuzz par PSA devenue depuis Stellantis avec l’intégration de FCA.

Le premier distributeur français de la marque Citroën en 2020

Rappelons qu’à l’occasion de la résiliation de l’ensemble du réseau Stellantis, il y a deux ans, le constructeur n’avait pas caché son intention de ne pas reconduire le groupe Midi Auto qui représentait les marques DS, Peugeot et surtout Citroën, marque avec laquelle le distributeur était l’un des premiers en France en 2020 avec plus de 15 000 unités. Portée à l’époque par la force de sa fusion avec FCA et ses bons résultats commerciaux, Stellantis a beaucoup perdu de sa superbe depuis. Le constructeur n'était plus clairement en position de force.

Mais en deux ans, Stellantis s’est heurté à un gros problème : l’impossibilité de transmettre l’ensemble du groupe à un autre investisseur. Rappelons que Midi Auto représente 27 filiales pour 1300 salariés implantées dans des régions réputées difficiles et de proximité. On peut distinguer quatre plaques : sud ouest avec notamment la région de Limoges, la plaque Bretagne dans le Morbihan, la plaque sud-est et la plaque Nord du côté de l’Eure et Loir. Autant dire un grand écart régional qui a fait la spécificité de ce groupe qui s’est construit depuis quarante ans grâce à la culture de la performance de son PDG Bernard Hory. Pendant de nombreuses années, le dirigeant était l’un des plus performants chez PSA.

En restant monomarque, Midi Auto avait pris un risque considérable

Pour expliquer ce recul de Stellantis, il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Les mauvais résultats commerciaux de Stellantis et de Citroën en particulier, ainsi que la valse des dirigeants partout en Europe ne permettaient pas au constructeur de lancer une nouvelle crise sur plus de 15 000 unités par an pour la seule marque Citroën.

Du côté de Midi Auto, l’erreur majeure est de ne pas avoir pris le virage du multimarquisme comme l’ensemble des autres groupes français. En restant lié à un seul constructeur, le groupe avait pris un risque considérable en cas de conflit.

Tout se termine pour le mieux pour l’ensemble des salariés du groupe. A noter enfin que Stellantis évoque « une évolution du périmètre de représentation dans l’année à venir. », ce qui ouvre la voie à de nouveaux développements chez Stellantis pour le groupe Midi Auto.