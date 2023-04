Stellantis réorganise ses activités financières et de location en Europe

Avec Stellantis Financial Services et Leasys, Stellantis veut renforcer son positionnement dans la location et le financement automobile européen en proposant des offres de financement attractives à l’ensemble des clients, concessionnaires et distributeurs des marques de Stellantis. Stellantis entend doubler son revenu bancaire net d’ici à 2030.

Stellantis Financial Services et Leasys : voici les noms des deux nouveaux pôles de Stellantis. En effet, dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, le géant automobile a choisi d’adopter une nouvelle organisation concernant ses services de financement et ceux dédiés à la location pour le marché européen. Banque PSA Finance est désormais rebaptisée Stellantis Financial Services et disposera d’une entité de financement unique par pays couvrant toutes les marques Stellantis, en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance. En simplifiant et en renforçant son activité financière, Stellantis entend doubler son revenu bancaire net d’ici à 2030.

En parallèle, le constructeur a également conservé l’appellation Leasys pour identifier la société multimarque européenne de la location. Concrètement, Leasys est une coentreprise détenue à parts égales avec Crédit Agricole Consumer Finance, à la suite de la consolidation avec Leasys et Free2move Lease. Grâce à cette entité, Stellantis ambitionne de « devenir le leader européen de la location avec l’objectif d’atteindre un parc automobile d’un million de véhicules d’ici à 2026 ». En mars dernier, la coentreprise avait annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition des activités d'ALD et LeasePlan qui représentent ensemble un parc de 828 000 véhicules. « Cette simplification permet une plus grande agilité au service de nos clients, un soutien renforcé aux ventes des marques de Stellantis et un développement de notre compétitivité en tirant parti de nombreuses synergies », assure Philippe de Rovira, directeur des sociétés affiliées de Stellantis. Le groupe automobile tend donc vers une amélioration de sa performance financière dans les pays d’Europe.

Aussi, dans un communiqué, Stellantis ajoute que cette décision de réorganisation fait suite aux négociations entamées le 17 décembre 2021 avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance. « Cette transformation conduite avec des partenaires de premier plan, devrait permettre à Stellantis de proposer une gamme complète de produits à l’ensemble des clients, concessionnaires et marques du groupe Stellantis », souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis.