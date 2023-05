Stellantis réorganise ses réseaux de distribution dans le Var

Avec ses marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, le groupe Stellantis engage une restriction de ses réseaux dans le Var. Ainsi au terme de l'opération, le groupe Gémy sera présent à l'Ouest du département, tandis que le groupe Chopard interviendra dans l'Ouest. Le premier cédant au second ses sites Peugeot de Fréjus et sa pépite à travers le site de pièces de rechange Distrigo basé au Luc-en-Provence.

Suite à la résiliation de l’ensemble de ses réseaux en Europe, le groupe Stellantis avait annoncé qu’il souhaitait réorganiser ses réseaux afin de les adapter à la commercialisation de ses quatorze marques sur l’ensemble du territoire. Depuis deux ans également, le groupe négocie un nouveau contrat de distribution, le contrat d’agence, qui nécessite également des changements au niveau des différents concessionnaires et investisseurs. Fort de ses 14 marques, suite à la fusion entre PSA et FCA, Stellantis doit ajuster ses différentes zones de chalandise, ce qui n’est pas une mince affaire.

Une réorganisation nécessaire pour Stellantis autour de ses marques

Le constructeur s’attaque désormais au département du Var en établissant une nouvelle répartition entre ses deux groupes Gémy et Chopard. Dans un communiqué commun, les deux groupes de distribution Gémy et Chopard annoncent, en effet, l’ouverture de négociations exclusives afin de répondre à cette exigence de réorganisation du constructeur.

Gémy cède deux concessions et son centre pièces de rechange Distrigo à Chopard

On apprend ainsi que le groupe Gémy cèderait au groupe Chopard ses deux sites Peugeot de Fréjus et de Draguigan ainsi que la plateforme logistique Logipar basée au Luc-en-Provence. Ces établissements représentent près de 150 emplois, tous métiers confondus, pour un volume de 2500 voitures neuves et d’occasion par an et plus de 2000 lignes de commande de pièces de rechange livrées par jour.

« Ce projet d’intégration des sites de Peugeot Fréjus et Draguignan coupé à la reprise de la plateforme Distrigo Logipar s’inscrit parfaitement dans notre stratégie sur notre périmètre géographique », commente Erik Chopard PDF du groupe Chopard. « Il donne tout son sens à notre croissance en renforçant nos positions territoriales existantes avec les marques de Stellantis ».

A Chopard l’Est du Var, Gémy prend l’Ouest

Le groupe Chopard rassemblera ainsi au terme du projet les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel sur l’Est du Var. Le groupe Gémy Automobiles se concentrera sur l’Ouest du département avec les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles.

Gémy : un centre de reconditionnement Véhicules d'occasion à l’étude

« Nous nous recentrons sur l’Ouest du département », confirme Pierre-Elie Gérard PDG de Gémy Automobiles. « Notre pôle Sud compte désormais plus de 210 collaborateurs et représente un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros en 2022. Poursuivant nos investissements dans le sud, nous cherchons activement à implanter dans la région un centre de reconditionnement de véhicules d’occasion sur le modèle d’Autoprepar Ouest. UN projet de regroupement de marques sur notre site de Toulon et d’autres opportunités de croissance sont également à l’étude ».

Pour rappel, le groupe Gémy est le 4ème distributeur Peugeot et 5ème chez DS Automobiles. L’entité distribue les marques françaises du groupe Stellantis (Peugeot, Citroën et DS) et du groupe Renault (Renault, Dacia) sur un total de 37 points de vente en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Gémy a vendu 35 000 voitures en 2022 pour un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros et un total de 1840 collaborateurs. De son côté, le groupe Chopard est présent dans l’Hexagone à travers 110 points de vente et trois plateformes de pièces de rechange Distrigo dans l’Est de la France, Troyes et Nice. Basé à Besançon, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,58 milliards d’euros en 2022.