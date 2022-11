Stellantis retient (à nouveau) la navigation de TomTom

Alors que TomTom a dévoilé, il y a quelques jours, l’interface revisitée de sa cartographie, l’entreprise annonce aujourd'hui avoir remporté un nouveau contrat global avec Stellantis. TomTom fournira ainsi les cartes, le logiciel de navigation et les services connectés tels que l’information trafic en temps réel pour la plateforme de cockpit numérique de nouvelle génération développée par Stellantis STLA SmartCockpit. Celle-ci arrivera sur les véhicules du constructeur à partir de 2024.

Intégrées au sein des véhicules Hyundai, Opel ou encore Genesis, les technologies TomTom équipaient déjà les précédentes plateformes Stellantis – en témoigne le e Peugeot e-Expert Hydrogen doté de sa navigation 3D. Ses solutions de pilotage avancées séduisent en effet de nombreuses marques automobiles, parmi les plus populaires et prestigieuses, grâce notamment à des API (interface de programmation) et des SDK (kit de développement logiciel) innovantes. Mais aussi par les milliards de données que traite TomTom à travers le monde depuis plus de 30 ans.