Stellantis s'attèle au recyclage des véhicules en Europe avec Galloo

La loi Agec (anti-gaspillage pour une économie circulaire) de 2020 prévoit de renforcer les obligations des producteurs, et la mise en place d'éco-organismes ou de systèmes individuels chargés d'assurer la gestion des VHU (collecte et recyclage) depuis le 1er janvier 2022. De plus, à compter du 1er janvier 2024, le texte indique que les constructeurs ont désormais la main pour structurer la filière de traitement des véhicules hors d’usage, et donc celui des pièces recyclées. À presque six mois de l'échéance, Stellantis et Galloo entament des négociations afin de créer une coentreprise spécialisée dans le recyclage des véhicules hors d’usage des marques du groupe Stellantis, mais aussi d'autres constructeurs. Cette coentreprise travaillera avec des centres de traitement agréés et sélectionnés qui auront pour mission de collecter les véhicules auprès des propriétaires.

Une activité étendue à toute l'Europe

Avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2038, le programme de recyclage des VHU doit contribuer à décupler le chiffre d’affaires lié au recyclage et multiplier par quatre celui des pièces détachées par rapport à 2021. La coentreprise devrait ainsi permettre de générer plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2030, l’un des objectifs énoncés dans le plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. Ce programme de recyclage soutient également l’ambition de Stellantis d’intégrer 40 % de matériaux durables dans ses nouveaux véhicules d’ici à 2030. « Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau pas en avant dans notre partenariat de longue date avec Peugeot et Citroën, puis avec Stellantis, et de continuer à ouvrir la voie vers des activités durables et responsables en donnant un tout nouveau sens au recyclage des véhicules hors d’usage. Ensemble, avec Stellantis, nous menons la marche de l’innovation afin de garantir un avenir plus durable pour tous », commente Rik Debaere, P-DG de Galloo. L’activité sera lancée fin 2023 en France, en Belgique et au Luxembourg, avant un déploiement dans toute l’Europe. En attendant, la transaction sera finalisée après la signature des documents définitifs et sera soumise aux conditions de clôture usuelles ainsi qu’aux approbations réglementaires.