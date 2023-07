Stellantis se branche à la solution de recharge électrique d’Electra

C’est via sa business unit « Charging & Energy » que le constructeur, réunissant sous sa bannière des marques comme Peugeot, Fiat ou Opel, a initié une coopération inédite avec Electra, acteur français de la recharge rapide publique qui dispose de plus de 430 points de charge rapide en France et dans d’autres pays d'Europe comme la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, la Suisse et l’Autriche.

Si Stellantis s’est en effet rapproché de l’opérateur qui travaille à développer un parc de 8 000 points de charge rapide disponible d’ici à 2030 et compte des clients tels que AccorInvest, Indigo, le groupe Chopard ou encore Jardiland, c’est que l’entité automobile ambitionne d’atteindre 100 % de ses ventes en véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-ups aux États-Unis à l’horizon 2030 également. Des objectifs émanant du plan stratégique « Dare Forward 2030 ».

Proposant des interfaces mobiles riches et personnalisables, Electra a été retenu pour son statut de premier pure-player français dans son secteur de la recharge électrique rapide ainsi que pour « son expérience utilisateur fluide et intuitive via des bornes de recharge connectées dans des stations ouvertes 24h/24, 7j/7 et accessibles à tous », révèle Stellantis dans un communiqué. Ses tarifs pratiqués ont aussi pesé dans la balance, avec un prix de 0,49 €/kWh TTC. De plus, les propriétaires de véhicules électriques peuvent réserver leur point de charge à distance, une fonctionnalité qui devrait « supprimer les obstacles à la possession de VE, y compris l'anxiété liée à la charge », fait valoir le groupe Stellantis.

Dès lors, grâce à cette alliance avec Electra, Stellantis pourra tester avec ses clients l'écosystème de charge rapide et leur offrir des conditions commerciales dédiées puisqu’elle « représente l'une des nombreuses étapes et initiatives lancées par la business unit Charging & Energy, qui propose une approche centrée sur le client dans le secteur de la recharge en rapide évolution », justifie Magdalena Jablonska, vice-présidente de Charging & Energy business unit et de Free2move Charge en Europe. Aurélien de Meaux, président d’Electra, apprécie de son côté que « cette collaboration [soit] la preuve concrète qu'un grand groupe peut s'appuyer sur l'expertise d'une jeune entreprise pour accélérer son déploiement. »