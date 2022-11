Stellantis se réorganise aussi en clusters généraliste et premium en Espagne et au Portugal

Au sein du groupe Stellantis, Borja Sekulits vient d’être nommé à la tête du cluster premium réunissant les marques Alfa Romeo, DS et Lancia sur les marchés espagnol et portugais. Pedro Lazarino prend en charge le cluster des marques généralistes (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot).

Stellantis a décidé de se réorganiser en pôles (marques généralistes ou marques premium) et simultanément à la nomination de Joël Verany à la tête du cluster premium en France, le groupe annonce la promotion de Borja Sekulits à la direction du cluster premium ibérique (Espagne et Portugal). Par cluster premium, on entend un périmètre comprenant Alfa Romeo, DS et Lancia, autant dire de sacrés défis à relever. Francesco Colonnese, qui s’occupait des activités d’Alfa Romeo et Lancia en Espagne et au Portugal va prendre de nouvelles fonctions internationales pour la marque Lancia.

La direction en cluster n’obère pas la direction des marques

Le cluster des marques généralistes comprend Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot et sera supervisé par Pedro Lazarino.

À la tête de la marque Opel dans ces pays lui succède Vincent Lehoucq. Par ailleurs, Nuno Marques va diriger Citröen, Alejandro Noriega Fiat et Abarth, Paulo Carelli Jeep, Joao Mendes Peugeot, et Alberto De Aza, la Business Unit des véhicules utilitaires.

Notons que Borja Sekulits et Pedro Lazarino rendent directement compte à Maurizio Zuares, qui avait notamment dirigé FCA France de juillet 2012 à août 2016.

Des directions transverses pour optimiser les synergies

Cette nouvelle organisation doit renforcer les synergies opérationnelles et le partage des bonnes pratiques et si le maintien de directeurs de marques garantit le respect de leur identité, il s’accompagne d’une équipe transverse qui se décline comme suit: Carmen Ballinas pour l’Expérience clients, Jesus Cenalmor pour les ventes BtoB, Antonio Gonzalez pour le développement réseau, François Leclercq pour le pôle Synergies et transformation, Francisco Miguel pour le VO, Marcos Ortega pour le CMO (Customer management office), Pablo Puey pour les opérations spéciales au Portugal, Ignacio Roman pour l’unité E-mobility et enfin, Angel Luis Sanchez pour les Pièces et services.