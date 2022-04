Stellantis signe officiellement avec ses partenaires financeurs en Europe

Stellantis vient de signer officiellement ses accords-cadres avec ses trois partenaires financeurs. Une redistribution des cartes qui avait été annoncée dans le cadre du plan Dare Forward 2030. « Je suis heureux de confirmer la signature de ces accords avec nos partenaires historiques européens », souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Des contrats qui changent cependant pour coller à l’évolution du marché et à la constitution de Stellantis. « Notre stratégie est de renforcer la position de notre captive financière, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord, pour doubler notre produit net bancaire d’ici à 2030. Cette nouvelle plateforme doit nous permettre d’atteindre cet objectif et d’être créateur de valeur pour l’ensemble de nos activités de financement », explique Carlos Tavares.

Cap sur le leasing

Ces accords doivent mener à plusieurs nouvelles solutions. La plus évidente est une réorganisation des activités de financement dans chaque pays, grâce à la création de co-entreprises avec BNP Paribas Personal Finance ou Santander Consumer Finance selon les marchés. La plus importante nouveauté est la création d’une société de leasing détenue à parts égales par Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance. Cette dernière regroupera les activités de Leasys et de Free2move Lease. Le constructeur souhaite en faire un des acteurs majeurs en Europe, avec un million de véhicules en portefeuille à l’horizon 2026. Les différents partenaires se sont donnés jusqu’au premier semestre 2023 pour mettre en place ces nouvelles structures.