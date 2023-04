Stellantis soigne les marchés émergents avec une nouvelle génération du SUV Citroën C3 Aircross

La gamme Citroën s’enrichit d’un nouveau membre. Répondant à l’appellation Citroën C3 Aircross, le modèle fraîchement présenté n’est toutefois pas le successeur de l’actuel SUV urbain commercialisé en Europe depuis 2017.

Il s'agit d'un nouveau modèle à part entière, pensé dans le cadre de la stratégie C-Cubed de la marque, visant à « lancer des véhicules distinctifs et intelligemment conçus au cœur des marchés concernés [...] pour répondre aux attentes des clients locaux ».

Si le Citroën C3 Aircross européen – successeur du monospace citadin Citroën C3 Picasso – sera bien renouvelé dans les prochains mois, pour l'heure la marque aux chevrons concentre ses efforts sur les marchés émergents. Citroën s’étant fixé comme objectif de « réaliser 30 % de ses ventes mondiales hors d’Europe d’ici à 2025 ».

Un nouveau Citroën C3 Aircross spécifique aux marchés visés

Prenant la forme d’un SUV de 4,32 mètres, le nouveau Citroën C3 Aircross est destiné à l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, …) à l’Inde et à l’Indonésie. Produit localement, Il y sera disponible en versions 5 et 7 places. Ce qui constitue un véritable atout pour ce modèle sur ces marchés spécifiques.

« En Inde, la décision d’acheter un B-SUV est prise par toute la famille, et les amis sont aussi souvent consultés. Si l’équation du budget et du coût global de possession est la considération principale, nous savons que les familles indiennes accordent une grande importance à l’originalité du design, à une présence statutaire sur la route et à un niveau élevé de confort général avec de l’espace, de la modularité, de la connectivité et des fonctionnalités», commente Saurabh Vatsa, directeur de Citroën Inde.

Sur ce marché-là, « jusqu’au lancement du nouveau Citroën C3 Aircross, la seule option réaliste à 7 places pour une famille est un monospace au style moins affirmé », tacle par ailleurs Citroën qui sera également « la seule marque du marché à proposer un véhicule 7 places dans le segment des B-SUV » en Amérique latine.

Le Citroën C3 Aircross sera produit localement

Doté de « toute l’identité Citroën » – mais dépourvu du nouveau logo néo-rétro de la marque – ce nouveau modèle sera, par ailleurs, fabriqué localement, au plus près des clients.

« Comme pour la citadine C3, ce B-SUV est produit à Thiruvallur, en Inde et à Porto Real au Brésil, avec un niveau d’intégration du contenu de près de 90 %, ce qui garantit la satisfaction des clients grâce à une offre parfaitement adaptée à leurs besoins, à une disponibilité plus rapide des pièces et à un coût globalement plus faible », développe la marque.