Stellantis songe à l'Espagne pour assembler ses futurs véhicules urbains électriques

À mesure que le nouveau plan produit de ses marques européennes s'affine, Stellantis affecte la production des nouveaux modèles à ses différentes usines. D'après le quotidien économique espagnol Cinquo Dias, le groupe franco-italo-américain songe confier à l'Espagne sa nouvelle plateforme STLA-Small, sur laquelle seront bâtis ses véhicules urbains 100 % électriques (citadines et SUV).

« La décision n'a pas été prise », tempère Stellantis, qui reconnaît toutefois mener des discussions avec les autorités espagnoles. Ces dernières porteraient notamment sur les aides susceptibles d'être accordées par le gouvernement en vue de faciliter l'investissement du groupe automobile sur le territoire.

Assurer l'avenir des trois usines espagnoles de Stellantis

L'arrivée de cette plateforme « assurerait l'activité industrielle des trois usines que le groupe possède dans notre pays (Vigo, Saragosse et Madrid) pour la prochaine décennie », indiquent nos confrères.

Pour mémoire, les modèles suivants sont aujourd'hui produits dans l'usine de Vigo : le SUV Peugeot 2008 ainsi que les ludospaces Stellantis que sont les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter/Partner, Opel Combo et Toyota Proace City. Le site industriel de Madrid accueille quant à lui les compactes Citroën C4/ë-C4 et leur dérivé tricrops C4X/ë-C4X. Enfin, Saragosse produit la dernière génération d'Opel Corsa, aux côtés du SUV citadin Citroën C3 Aircross proche de la retraite, et accueille depuis peu la fabrication de la Peugeot e-208. Ce site assemble également les batteries de certains modèles électriques.