Stellantis sur le podium des hausses des prix des pièces

SRA calcule chaque trimestre l’évolution du prix (à modèle constant) et du coût (intégration des nouveaux modèles et des variations de prix et du nombre de pièces lors des changements de génération) d’un panier de pièces de rechange (16000 références en 2022).

Ce panier est établi à partir d’un échantillon de 261 véhicules représentatif du parc français (> 80% des expertises). Précisons que SRA opère une pondération en fonction de la fréquence accidentelle de chaque modèle.

Les pièces considérées, entre 50 et 60, sont celles d’origine constructeur. Les tarifs considérés sont ceux des catalogues. Une pondération est déterminée en fonction de la fréquence de remplacement.

Il ressort que sur les 12 derniers moins glissants, les pièces utilisées en carrosserie ont connu une augmentation de près de 10 % (9,8 %). Depuis 2015, la hausse est de 46,3 %.

Sur les 24 marques suivies par SRA, 11 sont au-dessus de la moyenne de la hausse (9,8%), dont DS et Opel avec des pièces qui ont connu une envolée autour des 17% ! Citroën a augmenté ses pièces de 13,9 %, Renault de 11,9 % et Peugeot de 11,2 %.