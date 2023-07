Stellantis tient ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale

Stellantis concrétise ses engagements en faveur du bien-être de ses salariés au travail et de l'environnement. Ainsi, le groupe automobile a pris la décision de réaménager de manière innovante et durable trois de ses sites historiques dédiés au design automobile, à la R&D et aux fonctions tertiaires. Ces campus deviendront des lieux d’échange et de partage d’idées visant à promouvoir la créativité et l’efficacité, et à créer un environnement de travail attractif. « Nous souhaitons offrir à nos salariés une expérience totalement repensée en termes de temps passé sur site en favorisant les échanges intra et inter métiers propices au co-développement et à l’intelligence collective, complémentaires au travail à distance, précise Xavier Chéreau, responsable des ressources humaines et de la transformation de Stellantis. C’est un projet ambitieux, à la fois pour l’entreprise et ses collaborateurs, qui nous aidera à atteindre notre objectif de neutralité carbone et à devenir une entreprise où il fait bon travailler ».

Ainsi, le site italien de Mirafiori deviendra d’ici à fin 2025 l’un des trois campus verts de Stellantis en Europe. S’ajoutent également au programme les installations de Poissy, en France, et de Rüsselsheim, en Allemagne, où les travaux ont déjà débuté. Chacun est situé dans un pays « pilier » du groupe, ce qui renforce ainsi son ancrage historique et économique.

La quête de la neutralité carbone

De plus, le programme de transformation contribuera à l’atteinte de la neutralité carbone de l’entreprise d’ici à 2038, telle qu'elle est définie dans le plan stratégique Dare Forward 2030. Une fois opérationnels, les nouveaux espaces dédiés aux activités tertiaires seront à énergie « positive », tandis que les constructions existantes mais rénovées seront neutres en carbone à l’usage. Elles seront équipées de panneaux photovoltaïques, de ventilation à basse consommation et les nombreux espaces verts favoriseront la régulation thermique. Stellantis affirme que le chantier de modernisation du site italien bénéficie d’un investissement de « centaines de millions d’euros ». Le premier hub d’économie circulaire devrait également y voir le jour cette année.