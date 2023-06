Stellantis va fabriquer et commercialiser des semi-conducteurs

SiliconAuto, un coentreprise fondée par Stellantis et Hon Hai Technology, produira et vendra à partir de 2026 des semi-conducteurs destinés à l’industrie automobile. Le siège social de l'entité sera installé aux Pays-Bas.

Fortement impacté fin 2022 et début 2023 par la pénurie de semi-conducteurs, Stellantis tente de remédier au problème (si toutefois il devait se prolonger ou se reproduire à l'avenir) en créant une coentreprise dans ce domaine avec le groupe taïwanais Hon Hai Technology (Foxconn). Baptisée SiliconAuto et détenue à parts égales par les deux entreprises, celle-ci commercialisera dès 2026 une gamme de semi-conducteurs « spécifiques à l’industrie automobile », et fournira notamment Stellantis comme le confirme Ned Curic, responsable de la technologie de Stellantis : « Notre objectif est de produire des véhicules connectés qui s’intègrent parfaitement à la vie quotidienne de nos clients et de faire en sorte qu’ils continuent à offrir des capacités de premier plan, des années après leur sortie de la chaîne de montage. Grâce à cette coentreprise, nous pouvons créer des innovations spécifiques dans le cadre d’un partenariat efficace ». En outre, ces futurs semi-conducteurs approvisionneront notamment STLA Brain, la nouvelle architecture électrique et software de Stellantis, dotée de capacités de mise à jour à distance.

Plusieurs projets en commun

Le siège social de SiliconAuto sera installé aux Pays-Bas mais aucune information n'a été communiquée sur le lieu de fabrication de ces semi-conducteurs, ni les marchés auxquels ils seront destinés. L’équipe management de la coentreprise comprendra des cadres issus des deux sociétés fondatrices. Stellantis apportera à SiliconAuto son expertise en matière de développement et de mise à disposition des capacités nécessaires aux futurs véhicules électriques et plateformes de véhicules multi-énergies.

En parallèle de SiliconAuto, Stellantis et Foxconn ont aussi créé la coentreprise Mobile Drive, dédiée au développement de cockpits intelligents équipés d’électronique grand public, de services et d'interfaces homme-machine.