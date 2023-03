Stellantis va ouvrir une usine en Afrique du Sud courant 2025

Le géant automobile vient de signer un protocole d’accord avec le gouvernement sud-africain dans le but de développer un site de production industrielle en Afrique du Sud. Cette implantation lui permettra de renforcer sa position sur ce territoire et d'y produire localement un million de voitures d'ici 2030. La construction de l'usine devrait être achevée d'ici 2025.

Stellantis étend sa présence industrielle en Afrique du Sud. C’est ce que met en lumière le protocole d’accord récemment signé avec « Industrial Development Corporation » (IDC) et le « Department of Trade, Industry and Competition » (le DTIC). Cette entente prévoit qu’à compter de 2025 Stellantis puisse commencer à y produire localement des véhicules. Cette ambition fait partie du plan Dare Forward 2030, visant à renforcer sa position dans la région Afrique Moyen-Orient.

La barre du million

Le groupe automobile et le gouvernement sud-africain ambitionnent de vendre un million de véhicules d'ici 2030 et d’assurer une autonomie de production régionale de 70 %. « L'Afrique du Sud est une destination de choix pour les investissements et dispose d'une importante capacité de production automobile, soutient Ebrahim Patel, ministre du commerce, de l'industrie et de la concurrence. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Stellantis pour permettre à l'entreprise d'installer une usine qui élargira notre production industrielle et créera des emplois locaux ».

Stellantis précise que le site de production devrait être construit dans « une zone économique spéciale » sud-africaine et sa construction devrait être achevée d’ici deux ans.