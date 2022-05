Stellantis va se développer en Inde avec Citroën et Jeep

Le 18 mai dernier, Carlos Tavares a souligné l’importance de l’Inde en tant que marché clé à fort potentiel de croissance et centre d’approvisionnement stratégique. Un engagement pris sur le long terme, en ligne avec le plan stratégique Dare Forward 2030 et l’initiative « Make in India » du gouvernement indien. Rappelons que Stellantis a investi plus d’un milliard d’euros dans ses opérations en Inde depuis 2015.

En phase avec le plan du gouvernement indien « Make in India »

La stratégie de Stellantis en Inde est parfaitement en phase avec l’initiative « Make in India » du gouvernement indien visant à développer l'industrie automobile sous la direction du Premier ministre indien, Narendra Modi. Centre d'approvisionnement majeur pour les véhicules, les composants et les technologies de mobilité, l’Inde accueille également la majorité des activités ICT de Stellantis tout en contribuant à son développement software à l'échelle mondiale. Grâce à la diversité de ses talents et à sa vaste expertise en R&D et ingénierie, Stellantis India se positionne en tant qu’élément essentiel de l’entreprise.

​Composants et ingénierie au cœur du développement

« Nous nous engageons à développer et renforcer notre présence en Inde, et à faire de ce pays stratégique un pilier central de notre ambition internationale dans le cadre du plan Dare Forward 2030, déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Je suis fier des 2 500 collaborateurs indiens qui travaillent chaque jour pour faire de Stellantis un acteur majeur de l'industrie automobile, qui offre des solutions de mobilité propres, sûres et abordables aux consommateurs indiens tout en traçant la voie vers un avenir durable pour les générations à venir. »