Stellantis veut convertir l’Amérique à l’électrique avec son pick-up RAM 1500 REV

Stellantis vient de révéler son arme lourde pour convertir les automobilistes américains à l’électrique. Il s’agit du nouveau pick-up RAM 1500 REV. Le constructeur fonde de grands espoirs sur ce modèle, qui sera proposé au choix avec une batterie de 168 kWh pour une autonomie de 560 km, ou une batterie de 229 kWh, qui devrait atteindre les 800 km. Des caractéristiques qui donnent le vertige. Pourtant, les conditions d’utilisation de ce type de véhicule aux Etats-Unis nécessitent sans doute ces énormes batteries. Ainsi, le nouveau 1500 REV revendique une capacité de remorquage de 6,3 tonnes et une charge utile de 1 200 kg. Avec une benne chargée, l’autonomie ne doit plus être aussi généreuse. En ajoutant une remorque, le rayon d’action doit fondre comme neige au soleil. Cependant, le couple disponible immédiatement doit parfaitement convenir à l’utilisation d’un pick-up. « Nous avons déjà redéfini la notion même de pick-up et nous poursuivons en proposant les meilleurs pick-up électriques du marché. Notre nouveau Ram 1500 REV surpasse l’offre de nos concurrents dans différents domaines essentiels pour les clients: autonomie, remorquage, charge utile et temps de recharge » commente Mike Koval Jr., CEO de RAM. Le nouveau monstre de Stellantis développe 654 chevaux et un couple de 840 Nm. Il peut être rechargé en courant continu de 800 volts jusqu’à une puissance de 350 kW, ce qui lui permet de récupérer 175 km d’autonomie en 10 minutes selon la marque. Il propose également un système de charge bidirectionnelle, pouvant fournir de l’électricité au réseau domestique ou à un autre véhicule électrique du groupe Stellantis. Malgré ces caractéristiques, le constructeur prépare une version XR, qui sera dotée « d’une autonomie sans précédent ».

Plateforme STLA

Le RAM 1500 REV est conçu sur la nouvelle plateforme STLA réservée aux grands véhicules du groupe Stellantis. Ce châssis en acier spécial s’élargit en son centre pour accueillir des batteries de grande capacité. Cependant, la firme promet des prestations dynamiques de haut niveau, notamment grâce aux deux modules de propulsion incluant moteur électrique, convertisseur et transmission sur chaque essieu. Chaque roue est donc motrice et dispose d’une suspension pneumatique réglable sur 5 positions. Le client peut choisir entre une monte en 20 pouces ou 22 pouces.

Pick-up haut de gamme

Doté de larges écrans, dont un de 10,25 pouces pour le seul passager, ce nouveau RAM 1500 REV embarque les derniers systèmes d’info-divertissement du groupe, ainsi que de nombreuses aides à la conduite. Les matériaux employés dans l’habitacle et les équipements disponibles en font le pick-up « le plus high-tech jamais conçu » selon la marque. Pour profiter du silence offert par la propulsion électrique, les occupants bénéficieront également d’un système audio Klipsch Référence Première fort de 23 haut-parleurs. Ils auront également le choix entre 5 finitions différentes. Le seul élément manquant pour le moment est le prix de ce nouveau porte-drapeau électrique. Des tarifs qui devraient être élevés, sur un marché dont le prix moyen pour un véhicule neuf atteint 47 000 dollars, soit un niveau record selon Cox Automotive. Cependant, le segment des « trucks » reste le plus important aux Etats-Unis. En 2022, le leader était le Ford F dans toutes ses versions, avec 650 000 unités vendues. Ce véhicule était d’ailleurs le plus vendu sur le sol américain. Son concurrent RAM 1500 était troisième, avec 470 000 unités.