Stellantis & You réorganise sa filiale en Italie et nomme un nouveau directeur général

À l'occasion de la fusion de ses deux filiales en Italie, Stellantis & You nomme Paolo Romano au poste directeur général. Il devient par ailleurs vice-président de la filiale de Stellantis en charge des ventes et des services.

À partir du 1er juin 2022, Paolo Romano sera le nouveau directeur général de Stellantis & You Italia. Reportant à Anne Abboud, directrice générale de la filiale de distribution de Stellantis, il devient par la même occasion vice-président de Stellantis & You en charge des ventes et des services. Paolo Romano rejoindra le comité de direction du groupe de distribution Stellantis.

Fusion des deux filiales d'Italie du Nord et du Sud

À cette occasion, la filiale de Stellantis se réorganise en Italie. Stellantis & You Italia est la nouvelle organisation dans laquelle les deux filiales d'Italie du Nord et du Sud fusionnent, y compris la société actuelle Stellantis & You Italia SpA, Stellantis & You Torino (zone FCA Italie), Stellantis & You Arese (zone FCA Italie) et PSA Retail Italia SpA.

16 sites pour 910 collaborateurs en Italie

Avec un total de 16 sites et 910 collaborateurs, dont 151 commerciaux, la nouvelle organisation représente les marques de Stellantis et gère les activités de distribution détenues par le groupe sur le marché italien. En 2021, Stellantis & You Italie a vendu 81 553 véhicules (68 257 véhicules neufs et 13 296 véhicules d'occasion) et réalisé 174 249 heures d'atelier.

Salarié dans le groupe depuis 1997, Paolo Romano a eu une longue carrière dans le domaine commercial et a également acquis une expérience consolidée dans le secteur financier.