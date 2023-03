Stéphane Drouillard succède à Olivier Guillaume à la direction générale d'Aurilis Group (Flauraud)

Depuis le 1er mars 2023, Stéphane Drouillard a succédé à Olivier Guillaume en qualité de directeur général d’Aurilis Group (Flauraud). Cette décision intervient à la suite d’un changement de direction professionnelle vers des projets plus personnels d’Olivier Guillaume qui occupait cette responsabilité depuis janvier 2020.

Stéphane Drouillard, jusqu’alors directeur des synergies IAM au sein d’Emil Frey France, lui succède dans ses fonctions pour mener le management opérationnel et le développement de l’entreprise. « L’objectif est clairement la poursuite du développement national du réseau et une ambition forte en termes de croissance de chiffres d’affaires », commente la direction du groupe.

« La décision personnelle d’Olivier Guillaume intervient dans un contexte de fort développement de l’activité pièces du groupe. Nous lui souhaitons de réussir ses projets personnels et le remercions pour son investissement. Grâce à de solides compétences acquises lors d’un parcours professionnel riche, Stéphane Drouillard a toute notre confiance pour mener le développement attendu de Flauraud et contribuer à l’atteinte de nos objectifs en termes de chiffre d’affaires IAM », a expliqué Vincent Gorce, directeur général des activités après-vente, pièces de rechange, industries et logistiques du groupe Emil Frey France.

Stéphane Drouillard, l'homme fort de la pièce de rechange chez Emil Frey

Stéphane Drouillard a intégré le secteur de l’automobile en 1996 en travaillant pour Peugeot, notamment sur les activités pièces de rechange de l’activité Retail. Il rejoint Emil Frey France (PGA Motors) en 2006 et devient directeur pièces de rechange pour le groupe en 2011. Directeur de concession de 2014 à 2019, il officie à la direction commerciale de Flauraud jusqu’en 2020. Il reprend ensuite en charge la gestion des projets stratégiques CRVO et le partenariat avec Arval, puis participe au développement de l’activité Pièces IAM.