Stéphanie Cau remplace Catherine Gros à la tête de la communication de Renault Group

C’est un nouveau challenge qui attend Stéphanie Cau d’ici à quelques jours. En effet, en tant que directrice de la communication, elle aura la responsabilité de la communication du groupe et de ses marques, à savoir Renault, Dacia, Alpine, et Mobilize. Elle succédera ainsi à Catherine Gros, qui occupe ce poste depuis quatre ans.

Cette dernière a été choisie pour prendre la responsabilité des projets de Renault Group autour de l’art, du patrimoine et du mécénat en France et à l’international, notamment à travers la Fondation d’entreprise.

Son parcours

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris en relations internationales, Stéphanie Cau a également étudié les sciences politiques à l’Université de Brown, aux États-Unis. Après avoir débuté dans le service marketing du groupe LVMH entre 2001 et 2004, elle a poursuivi sa carrière dans des fonctions de direction de communication, relations investisseurs et direction de cabinet, au sein d’entreprises internationales de services, techniques et technologiques, telles que Sodexo (2008-2010) ou Idemia. En 2014, elle rejoint Bureau Veritas comme chef d’équipe du directeur général pour accompagner la transformation du groupe, en particulier son organisation et son orientation stratégique. En 2017, elle assure une double casquette en étant nommée directrice de la marque et de la communication. En 2021, le pilotage de la RSE est ajouté à ses responsabilités et elle devient vice-présidente RSE, marque et communication. Stéphanie Cau fera ses débuts au sein du groupe Renault le 17 juillet prochain.