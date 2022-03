Sterne prend le contrôle du spécialiste des livraisons express Nox NachtExpress

Sterne officialise l'acquisition de Nox NachtExpress, un acteur clé des services de livraison express premium de nuit en Allemagne. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Toujours est-il que l’opération est d’importance car le groupe Sterne, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 270 millions d'euros en 2021, reprend un groupe, Nox NachtExpress, qui a dégagé 280 millions d’euros de CA l’an passé.

3000 voyages de livraison par jour

Le nouvel ensemble s’articulera autour de 80 entrepôts en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas, proposant ses offres à plus de 6000 expéditeurs. Le groupe emploiera plus de 2200 personnes dans le monde, pour 100000 clients à servir chaque jour avec 3000 voyages de livraison.

Baisser les émissions de CO2

« La logistique routière en Europe représente aujourd’hui 33% des émissions de CO2 liées au transport. L’optimisation des trajets, le remplissage des camions, la livraison de nuit et l’efficience énergétique des véhicules sont les principaux leviers identifiés par l’Agence Internationale de l’Energie pour atteindre l’objectif de 2030. Nous sommes ravis de soutenir l'acquisition de Nox NachtExpress par Groupe Sterne. Leur expertise et leur expérience respectives en matière de logistique de livraison ainsi que leurs réseaux mondiaux les positionneront comme un acteur de premier plan dans le secteur du transport et de la logistique durables en Europe », commente Pierre Devillard, Executive Director au sein de l'équipe de private equity de Tikehau Capital.