Stertil fait l'acquisition de Beissbarth

Avec cette acquisition, le groupe néerlandais, notamment spécialisé dans le levage poids lourds avec Stertil-Koni, poursuit ses investissements dans la fourniture de solutions d'équipements de véhicules pour les industries de l'entretien, de la réparation et des équipements de service pour les ateliers, les constructeurs et les fabricants d'origine. Pour mémoire, Beissbarth propose une offre de produits complémentaires premium d'équipements de test et d'entretien, tels que l'alignement des roues et l'étalonnage de l'aide à la conduite (Adas), des équipements de réglage des phares, des testeurs de freinage, des élévateurs et des machines pour l'entretien et le diagnostic des pneus. L'objectif de Stertil est ainsi de créer une solution globale pour les développements actuels et futurs au sein de l'industrie de l'équipement automobile. Le groupe néerlandais poursuivra le développement des activités et Gary Palmer conserve son poste de directeur général de Beissbarth à Munich.

Par ailleurs, en février 2022, le groupe a racheté l'entreprise Nussbaum Automotive Lifts GmbH spécialisée dans le levage de charges légères automobiles. Les trois sociétés continuent de fonctionner de manière distincte, chacune spécialisée dans son domaine avec ses propres canaux de distribution, tout en se complétant. Le groupe Stertil apportera son soutien pour faire face aux défis de l'électrification.