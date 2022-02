Steve Dichter devient directeur de la stratégie de Volta Trucks

Volta Trucks, spécialiste des véhicules utilitaires 100% électriques et des services associés, annonce la nomination de Steve Dichter au poste de directeur de la stratégie. Il succède à Casper Norden qui devient directeur des solutions flottes et « Truck as a Service ».

Volta Trucks a donc un nouveau directeur de la stratégie en la personne de Steve Dichter. Titulaire d’un MBA de Harvard Graduate School of Business Administration, Steve Dichter fait valoir une riche expérience dans le monde des affaires, chez McKinsey & Company, où il était directeur associé senior en charge de la performance organisationnelle et plus récemment, chez Agility Logistics où il a notamment supervisé l’intégration de plus de 40 acquisitions. Il succède à Casper Norden qui devient directeur des solutions flottes, avec la charge du déploiement de la nouvelle offre « Truck as a Service ».

De start-up à constructeur

« Je suis ravi d’accueillir Steve au sein de l’équipe de direction de Volta Trucks. Grâce à sa longue expérience dans le développement stratégique des personnes et des processus, il contribuera à accélérer notre croissance tout en préservant l’agilité et le dynamisme de Volta Trucks. En 2021, nous avons enregistré une croissance exponentielle, puisque nous sommes passés de quelques salariés en début d’année à plus de 200 en fin d’année, et nous entendons tripler ce chiffre en 2022. Alors que nous sommes en train de passer du statut de start-up à celui de constructeur de véhicules, nous nous lançons dans plusieurs grands projets stratégiques. Il est donc précieux de pouvoir compter parmi nous un collaborateur aussi expérimenté que Steve pour nous accompagner dans cette démarche », se réjouit Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.