Still teste ses premières camionnettes 100% électriques

Leader mondial des fournisseurs de chariots élévateurs et de solutions intralogistiques, Still débute un projet pilote dans le cadre duquel deux utilitaires branchés seront expérimentés en condition réelle au sein de sa flotte d’intervention.

Comme aime à le rappeler Frank Müller, senior vice-président de Still, « l’électromobilité est à la racine même de notre projet d’entreprise ». Par conséquent : « notre objectif est aujourd’hui très ambitieux : zéro émission sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ! », assure le responsable de la marque. Après avoir installé, l’année dernière, des bornes de recharge pour véhicules électriques alimentées en énergie renouvelable sur le site de son siège à Hambourg, Still vient donc d’intégrer à sa flotte de service un tandem de camionnettes électriques.

Si Still n’a pas communiqué la marque de ces modèles, leur profil n’est pas sans rappeler le Citroën ë-Jumper. S’étiquetant au prix d’achat de 60 100 €, ce VU affiche une autonomie de 340 km et une puissance de 120 ch. Son volume de coffre utile s’élève, lui, à plus de 10 m3 tandis que ce grand utilitaire peut embarquer jusqu’à 17 m3 de marchandises. Des performances qui permettront au groupe spécialiste des engins de manutention d’atteindre ses objectifs de durabilité « sans impacter et, si possible, en améliorant encore, le très haut niveau d’exigence et de qualité de notre SAV », précise Frank Müller.

Une stratégie sur le long terme

En plus de décarbonner la flotte de Still, cette phase d’essai, d’une durée d’un an, aura une autre utilité. Leurs données d’usage vont en effet être collectées et soigneusement analysées afin de répondre à de nombreuses interrogations telles que : « comment assurer le service avec la même fiabilité dans les zones rurales dotées d’une infrastructure de recharge peu dense ou insuffisante ? Quelles autonomies effectives peut-on attendre de ces véhicules électriques en conditions réelles au quotidien ? Et plus précisément dans quelles mesures les différentes conditions météorologiques affectent-elles l’autonomie ? », énumère Frank Müller. Sur la base de cette expérience, Still pourra ainsi planifier de manière optimale une électrification massive de son parc de véhicules SAV.