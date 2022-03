Stimcar ouvre un nouveau centre de remarketing de véhicules d’occasion à Rouen

Fin janvier 2022, Stellantis annonçait une prise de participation majoritaire dans Stimcar, par le biais de sa filiale de distribution Stellantis & You, Sales and Services. La start-up, dirigée par les frères Jean-François et Yann Brazeau, avait déjà le vent en poupe et ce changement d’actionnariat lui ouvre naturellement des capacités de développement décuplées.

Une nouvelle capacité de traitement de 8 000 véhicules d'occasion par an

Après Nantes, Bordeaux et Toulouse, Stimcar officialise le 29 mars 2022 l’ouverture d’un quatrième centre de reconditionnement de voitures d’occasion à Rouen. Doté d’une capacité de traitement de 8 000 véhicules d’occasion par an (toutes marques et tout kilométrage), le centre de Rouen va proposer ses services aux professionnels de cette zone de chalandise. Avec un lead time performant de six jours, Stimcar s’engage sur « une accélération du processus VO et de la rotation commerciale » et reste fidèle à son objectif de 100 % du stock de VO « prêts à partir ». Une quarantaine d’emplois vont ainsi être créés et la première équipe a déjà été formée aux méthodes de Stimcar dans le centre VO de Nantes.

Le marché européen de la voiture d'occasion en ligne de mire

Issu de l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa, Stimcar va donc encore accélérer sa croissance et projette d’ouvrir près de dix nouveaux centres en France d’ici à la fin de l’année, tout en envisageant des développements européens en 2023.