STLA Medium, la future plateforme électrique stratégique de Stellantis

Stellantis a levé le voile sur sa nouvelle plateforme STLA Medium « 400 volts » dédiée aux véhicules électriques. Le constructeur avance que l’architecture de cette plateforme devrait offrir aux véhicules jusqu’à une autonomie de 700 km (pack Performance) avec une efficacité énergétique et une puissance de recharge des meilleures (500 km en version Standard).

Selon l’utilisation, la consommation pourra être inférieure à 14 kWh au 100 km, soit la meilleure efficacité énergétique de sa catégorie selon Stellantis. Les conducteurs pourront recharger leur batterie de 20 à 80 % en 27 minutes, soit 2,4 kWh par minute.

STLA Medium a été conçue pour accueillir un large éventail de véhicules et de configurations de propulsion des segments C et D, représentant le cœur du marché, 50 % des ventes mondiales, soit 35 millions de voitures vendus en 2022. Les plateformes ont été conçues en anticipant l’évolution des chimies de batteries à venir, en particulier celles sans nickel ni cobalt et celles à l’état solide.

26 modèles concernés, 2 millions de véhicules par an

Aujourd’hui, le constructeur propose 26 modèles dans ces segments pour ses différentes marques mais sur différentes plateformes. Jusqu’à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde, en commençant par l’Europe.

« Ce que nous voyons aujourd’hui est le résultat de près de deux années d’innovations, sans compromis, pour offrir une mobilité sûre, propre et abordable, soutenue par nos 30 milliards d’euros d’investissement dans l’électrification et le software d’ici fin 2025 » a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

STLA Medium est la première des quatre plateformes électriques mondiales annoncées.