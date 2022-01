Stoneridge accompagne les transporteurs dans les prochaines étapes du paquet mobilité

Le paquet mobilité, voté le 9 juillet 2020, introduit de nouvelles réglementations avec pour objectif de rétablir des règles de compétitivité sociale équitable dans le transport routier européen et d'améliorer les conditions de travail des conducteurs. À compter du 2 février prochain, les nouvelles règles de cabotage entrent en vigueur. Elles imposent aux entreprises de transport international une période de carence de quatre jours après trois opérations de transport dans un pays étranger. Cette date est également synonyme du démarrage de l'obligation pour les chauffeurs de renseigner manuellement dans le tachygraphe numérique 1B ou intelligent 1C les franchissements de frontières. Cette saisie doit avoir lieu au premier point d'arrêt le plus proche après la frontière. Ensuite, les entreprises qui ont réalisé des opérations de cabotage devront soumettre une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes de l'Etat membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement via un formulaire multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur.

Le SE500 Connekt Rev G, distribué par Inodis depuis avril 2021, permet de ne pas oublier la sélection du code pays après le passage de la frontière. L'importateur de Stoneridge en France met également à disposition des transporteurs et chauffeurs l'ensemble des informations sur son site internet. Puis en septembre 2023, une deuxième version du tachygraphe intelligent 1C deviendra obligatoire pour les véhicules immatriculés récemment. Le nouveau règlement prévoit d'ajouter aux fonctions du tachygraphe l'enregistrement automatique de passages de frontières et des périodes de chargement et de déchargement, ainsi que leur localisation. Ainsi, de nouvelles cartes seront introduites, avec des capacités de stockage accrues. Le tachygraphe devra également intégrer une cartographie dans sa mémoire et une interface ITS obligatoire.