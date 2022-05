Strada choisit Blue Soft et le Renard Bleu pour concevoir ses applications de facturation

L'éditeur de logiciels Strada annonce son partenariat avec Blue Soft et le Renard Bleu afin de créer de nouveaux outils pour son TMS.

Strada a récemment fait part de sa feuille de route qui englobe une stratégie au service de la transformation des métiers de ses clients. L'éditeur de logiciels s'est ainsi appuyé sur le savoir-faire de Blue Soft et du Renard Bleu pour la création de nouveaux outils, notamment ses nouvelles applications de facturation. Au total, 20 sprints ont été commandés auprès de Blue Soft pour la conception de deux outils dédiés à TMS : l'un pour l'édition de factures comptoir et la facturation des heures de transports liées au TMS, et l'autre pour la création de grilles de tarifs, tout deux développés sous .Net Core. Les outils sont également interopérables avec des applications tierces.

Enfin, Strada annonce travailler sur de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir les applications de facturation avec Blue Soft et le Renard Bleu.